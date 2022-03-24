Зірка "Володаря кілець" Орландо Блум особисто допомагає українським біженцям в Молдові

За місяць війни в Україні згуртувалися не лише українці, а й весь світ. Зокрема, до підтримки активно долучаються західні зірки. Голлівудський актор Орландо Блум також робить все, що в його силах, аби допомогти біженцям.

Так, знаменитий кіноактор Орландо Блум – один з тих, хто не залишився осторонь й допомагає українцям, які рятуються від війни за кордоном. Зірка "Піратів Карибського моря" та "Володаря перснів" продовжує підтримувати біженців та закликає інших робити те саме.

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На своїй сторінці в Instagram він опублікував кадри з українськими дітьми. Актор, який є послом доброї волі, у рамках програми UNICEF перебуває у Молдові. Там він особисто допомагає сім'ям з України, яким довелося покинути свої домівки через напад Росії.

З початком війни в Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF, зустрічаюся із сім'ями, які були змушені кинути все у пошуках безпеки, – написав Орландо Блум.

Він також закликав не бути байдужими та робити свій внесок у допомогу українським дітям, адже вони першими страждають від кривавого режиму Путіна.

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