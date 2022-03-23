Ольга Куриленко закликала допомагати українським дітям, як постраждали від війни

Українська акторка Ольга Куриленко долучилася до своїх колег по цеху. Вона закликала свою армію прихильників допомогти дітям, які зараз страждають від російської агресії.

У відео, яке знаменитість виклала у мережі, вона показала, як зараз рятуються від війни українські діти. Ба більше, Ольга Куриленко попрохала допомогти їм і підтримати у ці непрості часи.

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Акторка розповіла, що намагається зрозуміти страждання мільйонів сімей. У тому числі її родини, яка теж потерпає від російського вторгнення. Вона попрохала своїх підписників уявити страждання тих, хто залишився сам-на-сам з війною.

Вони залишилися у гарячих точках, вони безголосі, забуті жертви цієї війни. Але ти можеш допомогти їм, – наголосила акторка.

Ольга Куриленко підтримує організацію "Надія і будинки для дітей". Тож вона попрохала своїх фанатів зробити пожертву, щоб допомогти тим, хто цього зараз гостро потребує.

Акторка підкреслила, що в Україні у 700 дитячих будинках перебувають 100 тисяч наших діток. І це більше число, ніж у дитячих будинках в Англії. І їм зараз, як ніколи, необхідна допомога кожного.

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