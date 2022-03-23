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Ольга Куриленко закликала допомагати українським дітям, як постраждали від війни
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Українська акторка Ольга Куриленко долучилася до своїх колег по цеху. Вона закликала свою армію прихильників допомогти дітям, які зараз страждають від російської агресії.
У відео, яке знаменитість виклала у мережі, вона показала, як зараз рятуються від війни українські діти. Ба більше, Ольга Куриленко попрохала допомогти їм і підтримати у ці непрості часи.
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Акторка розповіла, що намагається зрозуміти страждання мільйонів сімей. У тому числі її родини, яка теж потерпає від російського вторгнення. Вона попрохала своїх підписників уявити страждання тих, хто залишився сам-на-сам з війною.
Вони залишилися у гарячих точках, вони безголосі, забуті жертви цієї війни. Але ти можеш допомогти їм, – наголосила акторка.
Ольга Куриленко підтримує організацію "Надія і будинки для дітей". Тож вона попрохала своїх фанатів зробити пожертву, щоб допомогти тим, хто цього зараз гостро потребує.
Акторка підкреслила, що в Україні у 700 дитячих будинках перебувають 100 тисяч наших діток. І це більше число, ніж у дитячих будинках в Англії. І їм зараз, як ніколи, необхідна допомога кожного.
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