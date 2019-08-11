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Зірка Victoria's Secret позувала в елегантній чорній білизні

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Більшість кадрів з Ельзою Хоск чорно-білі - фото 1
Більшість кадрів з Ельзою Хоск чорно-білі / tatler

Ельза Хоск часто знімається в еротичних фотосесіях, однак колабораціями з білизняним брендом Victoria's Secret ділиться доволі рідко. Так, представники марки опублікували нові гарячі фото спокусливої блондинки.

Свіжі знімки Ельзи Хоск представники білизняний марки опублікували на офіційній Instagram-сторінці Victoria's Secret. Сексуальна шведка знялася у фотосесії для реклами нової колекції білизни.

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Для свіжого кампейну їй пощастило приміряти декілька сексуальних наборів, які складалися з мереживних трусиків і бюстгальтерів, а також з трикотажних комплектів з багатьма декоративними стрічками. Більшість кадрів з Ельзою Хоск фотографи вирішили зробити чорно-білими, а невимушене позування моделі додало ще більшої сексуальності її ідеальному тілу. На фото зірка позувала спиною, акцентуючи увагу на красивих деталях нової колекції Victoria's Secret, тим самим демонструючи свої пружні сідниці.

На ще одному кадрі модель сфотографували в портретному режимі, щоб краще передати деталізацію розкішної білизни. Насолоджуйтеся:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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