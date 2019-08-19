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Зірка української легкої атлетики вразила відвертими фото

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Левченко – зірка української легкої атлетики - фото 1
Левченко – зірка української легкої атлетики / pikdo

Юлія Левченко – активна користувачка соцмереж, вона часто ділиться зі своїми підписниками різними спокусливими фотографіями.

Спортсменка в Instagram полюбляє публікувати знімки в купальнику, демонструючи свою чудову фігуру.

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Юлія Левченко чемпіонкою Європи U23 стає вже вдруге. В колекції спортсменки також є срібна нагорода дорослого чемпіонату світу 2017, дві медалі (срібло і бронза) дорослого Євро, золото юнацької Олімпіади 2014 в китайському Нанкіні і бронза чемпіонату світу-2016 серед юніорів.

Левченко – безумовно зірка української легкої атлетики. Однак, крім цього, вона ще і красива жінка з сексуальною фігурою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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