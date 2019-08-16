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Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі

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Успішна боротьба з великим уловом приносить дівчині адреналін - фото 1
Успішна боротьба з великим уловом приносить дівчині адреналін / pinterest

Американка Емілі Ример з міста Майамі у Флориді визнана користувачами Instagram "найкрасивішою у світі рибалкою". І не дарма: тільки подивіться на цю кралечку!

Пости цієї дівчини в мережі збирають тисячі лайків і сотні коментарів, в яких користувачі захоплюються її стрункою фігурою.

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"Я ловлю рибу в бікіні не для того, щоб привертати увагу. Просто у Флориді і її окрузі дуже спекотно, – пояснює рибалка свій відвертий зовнішній вигляд. Фотографуватися зі своїм уловом цілком природно. Так вийшло, що я це роблю в купальнику".

Дівчина нерідко красується на знімках у відвертих топах і бікіні, тримаючи в руках великий улов. Ример підкреслює, що риболовля замінює їй тренування на м'язи верхньої частини тіла, адже часто спіймана риба важить більше, ніж вона. Дівчина стверджує, що успішна боротьба з великим уловом приносить їй адреналін.

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348174

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348175

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348176

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348177

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348178

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348179

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348180

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348181

Цю дівчину називають найсексуальнішою рибалкою у світі - фото 348182

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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