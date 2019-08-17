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Дуже скромний: Усик показав фото з зіркою Голлівуду

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Усик і Марк Волберг - фото 1
Усик і Марк Волберг / instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик здивував фанатів спільним фото з голлівудським актором Марком Волбергом. Зірка "Третього зайвого" виявився зовсім не таким, який його уявляє чимало фанатів.

Відомий український боєць Олександр Усик у Каліфорнії зустрівся зі знаменитим актором Марком Волбергом, який зіграв у фільмах про Трансформерів, "Третій зайвий", "Родина за хвилину" та інших. Звісно ж, Усик не міг не поділитись спільним фото на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 705 тисяч прихильників. Варто додати, що 48-річний актор виглядає чудово, адже постійно тренується.

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"Зустрівся з голлівудським актором, дуже позитивний та скромний Марк Волберг", – відзначив Олександр під фото, викликавши шквал захоплених коментарів. Дехто навіть припустив, що незабаром українця можна буде побачити у кіно.

instagram.com/usykaa - фото 348268
instagram.com/usykaa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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