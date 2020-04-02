Зірка UFC показала, як голяка тренується з хлопцем: відверте фото

Зірка UFC у найлегшій вазі Пейдж ВанЗант показала, як підтримує свою форму в умовах самоізоляції. Спокуслива спортсменка опублікувала голе фото з хлопцем у спортзалі.

Одна з найпопулярніших дівчат-бійців UFC американка Пейдж ВанЗант, яка регулярно потрапляє в списки найсексуальніших спортсменок, поділилася в Instagram пікантним фото з домашнього тренування під час карантину.

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На опублікованому кадрі спортсменка проводить заняття разом з чоловіком Остіном Вандерфордом, який також є бійцем UFC. При цьому подружжя повністю оголене, а їхні інтимні місця прикриті спортивними снарядами.

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