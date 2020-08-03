Зірка "Трансформерів" показала свою маму, яка вражає своїм виглядом

Акторка з "Трансформерів" похизувалась своєю розкішною мамою, яка зовсім не виглядає на свій вік. Здається, ця жінка знає секрет вічної молодості!

25-річна американська акторка Нікола Пельтц продовжує підкорювати своє вродою ще з часів стрічки "Трансформери: Час Вимирання" (2014).

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Сьогодні ж білявка має понад 1,9 мільйона підписників, і не лише через те, зустрічається з сином Девіда Бекхема Брукліном. Виявилось, що своєю красою Нікола зобов'язана 65-річній матері.

Нещодавно дівчина показала її фото в соцмережах, викликавши справжній шок і захват у фанатів. Річ у тому, що на знімку можна побачити молоду жінку, але зовсім не матір 8 дітей (!) та домогосподарку.

instagram.com/nicolaannepeltz

instagram.com/nicolaannepeltz

І справді Клаудія Хеффнер Пельтц більше нагадує старшу сестру Ніколи, аніж її матусю. В юності вона займалась моделінгом, але після шлюбу вирішила присвятити себе дітям та бізнесу. Здається, у неї є ще якийсь секрет вічної молодості.

instagram.com/nicolaannepeltz

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