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Зірка Тора Кріс Хемсворт раптово провів прогноз погоди: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Актор Кріс Хемсворт з'явився в ефірі австралійського шоу Weekend Today. Дивіться кумедний відеоролик!

Виконавець ролі бога грому і блискавок Тора в фільмах кіновсесвіту Marvel Кріс Хемсворт з'явився в ефірі австралійської передачі The Today Show. Він зачитав прогноз погоди, чим сильно порадував шанувальників.

І ще: Прямий ефір прогнозу погоди зірвали корови: відео

Як видно з ролика, опублікованого в Twitter шоу, ведуча мала познайомити глядачів з інформацією про погоду з вулиці. Несподівано на галявині з'явився актор Кріс Хемсворт, який допоміг дівчині озвучити прогноз. Фанати актора залишилися в захваті від відео. Деякі відзначили, що такому прогнозу складно не повірити, адже його зачитав експерт з питань погоди, сам Тор. "Єдиний ведучий з найбільш, як мені здається, точним прогнозом", "Чому Кріс Хемсворт не може просто заявитися до мене на роботу?", – пишуть у коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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