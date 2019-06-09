Зірка Топ-модель по-українськи зробив тату на обличчі (фото)

Випускник Топ-модель по-українськи Реван Палюх вирішив похвалитися новим татуюванням, чим викликав багато неоднозначних реакцій серед своїх фоловерів.

Реван в соціальних мережах похвалився знімком з двома новими татуюваннями.

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Зробив він їх під очима. На правій вилиці красується слово PEOPLE, на лівій HATER. Реван розповідає: "Я вже чотири роки як збирався зробити таке тату! Вчора прокинувся і зрозумів: Все, йду бити! Поки не знаю, добре чи погано позначиться татуювання на моїй майбутній модельній роботі, але кидати улюблену справу поки не планую!"

Шанувальники спочатку не повірили, але деяким сподобалася така ідея!

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