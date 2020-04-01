Наймолодша мільярдерка світу похизувалась гарячою фігурою (фото)

Відома модель Кайлі Дженнер продовжує дивувати фанатів своєю незвичайною фігурою. Здається, дівчина вже готова скласти конкуренцію своїй сестрі Кім Кардашян!

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 168 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Навіть в умовах карантину зірка не забуває тішити шанувальників свіжими кадрами. Тож, окрім рутинних відео вдома, Кайлі похизувалась розкішною фігурою в тілесному боді. Звісно ж, не обійшлось і без підозр у зловживанні фоторедакторами, однак більше як 4 мільйони вподобань кажуть самі за себе.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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