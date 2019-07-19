Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання

Відомий хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова шокувала шанувальників.

Ілона Гвоздьова кардинально змінила імідж: з брюнетки вона перетворилася на платинову блондинку.

І ще: Ніби підліток: Тіна Кароль вразила образом без макіяжу

Фото в новому незвичному образі Ілона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Обожнюю свою роботу за можливість спробувати себе в найрізніших образах. Може пофарбуватися в блондинку?", – запитала вона у шанувальників. Вони пишуть у коментарях, що Ілоні все ж не варто так кардинально міняти імідж. "З натуральним кольором краще", – пишуть вони.

Раніше Гвоздьова похвалилася новим червоним купальників на пляжі в Севастополі. Разом з донькою хореограф відпочивала в Криму.

Читайте також: Відома модель plus-size показала реальні пляжні фото