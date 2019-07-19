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Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання

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Гвоздьова та Ігор Ласточкін - фото 1
Гвоздьова та Ігор Ласточкін / 1plus1.ua

Відомий хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова шокувала шанувальників.

Ілона Гвоздьова кардинально змінила імідж: з брюнетки вона перетворилася на платинову блондинку.

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Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання - фото 342084

Фото в новому незвичному образі Ілона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Обожнюю свою роботу за можливість спробувати себе в найрізніших образах. Може пофарбуватися в блондинку?", – запитала вона у шанувальників. Вони пишуть у коментарях, що Ілоні все ж не варто так кардинально міняти імідж. "З натуральним кольором краще", – пишуть вони.

Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання - фото 342081

Раніше Гвоздьова похвалилася новим червоним купальників на пляжі в Севастополі. Разом з донькою хореограф відпочивала в Криму.

Зірка Танців з зірками змінилася до невпізнання - фото 342085

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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