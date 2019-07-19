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Відома модель plus-size показала реальні пляжні фото

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На фото Холлідей відображена на пляжі - фото 1
На фото Холлідей відображена на пляжі / Glamour

Зірка plus-size моделінгу Тесс Холлідей поділилася непостановочними кадрами зі свого морського відпочинку, під час якого вона потрапила в об'єктив папараці.

Найповніша в світі модель Тесс Холлідей опублікувала на своїй сторінці в Instagram пляжні знімки, які випадково зробили папараці.

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На фото Холлідей відображена на пляжі і під час купання в морі. Для відпочинку зірка вибрала простий чорний купальник з великим яскравим квітковим принтом. На деяких знімках модель поправляє свій купальник на стегнах і на сідницях. Холлідей написала, що ці знімки зробили папараці, які підловили її на пляжі.

Відома модель plus-size показала реальні пляжні фото - фото 342038

Відома модель plus-size показала реальні пляжні фото - фото 342039

Відома модель plus-size показала реальні пляжні фото - фото 342040

Днем раніше вона опублікувала на своїй сторінці невеликий ролик з цього ж відпочинок. На ньому вона відпочиває під парасолькою, п'є зі спортивного стаканчика, а потім красується на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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