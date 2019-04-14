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Зірка Танців з зірками здивувала оголеним фото

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DJ Nana у напівпрозорій мереживній білизні - фото 1
DJ Nana у напівпрозорій мереживній білизні / ТСН

Екс-учасниця Танців з зірками підкорила мережу "гарячим" фото у білизні. Шанувальники зізналися, що на фото артистка виглядає дуже красивою.

Колишня учасниця української групи Nikita, і екс-учасниця шоу "Танці з зірками" DJ Nana Анастасія Кумейко порадувала фанатів новим відвертим фото.

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Знаменитість на своїй сторінці в Instagram виклала знімок, на якому вона зображена в напівпрозорій мереживній білизні, сірому тренчі і бордових кросівках. "Ну і погодка. Все взяла, а парасольку забула", – жартівливо підписала фото Кумейко.

Шанувальники зізналися, що на фото артистка виглядає дуже красивою, і залишили їй десятки компліментів. "Така худенька", "Ох і красуня ви тут", "Гаряча дівчина", "Найгарячіша і сексуальна дівчина в Україні", – писали користувачі.

Зірка Танців з зірками здивувала оголеним фото - фото 321167

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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