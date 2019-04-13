Ідеальне селфі: модель похизувалась формами на відпочинку

Відома модель Белла Хадід потішила фанатів сонячними селфі у купальнику. З такого ракурсу дівчину ще точно не бачили!

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї 23 млн підписників. І це не дивно, адже красуня майже щодня ділиться свіжими фото зі різноманітних заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Белла вирішила нарешті влаштувати відпустку та відправилась на острови зі своїм хлопцем The Weeknd. Звісно ж, спекотна погода та пляжі вимагають відповідного вбрання, тому дівчина поділилась селфі у червоному та білому купальниках, щоправда, з незвичайних ракурсів. Без косметики, фіксованої зачіски, але все ще з ідеальними формами.

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