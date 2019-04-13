Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Ідеальне селфі: модель похизувалась формами на відпочинку

  • 33
Белла Хадід похизувалась тілом у бікіні - фото 1
Белла Хадід похизувалась тілом у бікіні / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід потішила фанатів сонячними селфі у купальнику. З такого ракурсу дівчину ще точно не бачили!

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї 23 млн підписників. І це не дивно, адже красуня майже щодня ділиться свіжими фото зі різноманітних заходів та своїх звичайних буднів.

І ще: Звабливі танці Ратажковскі в купальнику підкорюють Instagram: відео (18+)

Нещодавно Белла вирішила нарешті влаштувати відпустку та відправилась на острови зі своїм хлопцем The Weeknd. Звісно ж, спекотна погода та пляжі вимагають відповідного вбрання, тому дівчина поділилась селфі у червоному та білому купальниках, щоправда, з незвичайних ракурсів. Без косметики, фіксованої зачіски, але все ще з ідеальними формами.

Гортайте галерею:

Читайте також: Оголена Наомі Кемпбелл знялась у метро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3360
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 797
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1390897
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз