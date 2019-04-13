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Спокуслива Анджеліна Джолі: архівні фото акторки

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Спокуслива Анджеліна Джолі: архівні фото акторки - фото 1

Актриса Анджеліна Джолі веде активне соціальне життя та вкладає немало сил у власну кар'єру. Її ім'я вже стоїть в одному ряді з Мерилін Монро, Бріджит Бордо та іншими відомими та талановитими красунями. Дивіться, як вона виглядала в дитинстві на в юні роки.

Вона – одна з найвідоміших і найвпливовіших зірок Голлівуду. Анджеліна Джолі славиться не тільки дивовижною красою, але і складним характером. Вона – жінка-кішка, вона – найсексуальніша мама в Голлівуді, вона була номінована кілька разів на звання "Найгіршої актриси" і стільки ж на звання "Найкращої актриси", вона загадкова.

І ще: Анджеліна Джолі вийшла в світ у весільній сукні

За версією журналу Forbes Джолі входить в сотню найбільш впливових жінок планети. Також входить в список найкрасивіших жінок планети за версією журналу People.

Подивіться, якою вона була на різних етапах свого життя.

До теми: Анджеліна Джолі стурбувала шанувальників своїм виглядом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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