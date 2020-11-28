Зірка Танців з зірками похизувалася ідеальною фігурою у спокусливому спортивному костюмі

Учасниця шоу Танці з зірками Анна Різатдінова порадувала своїх шанувальників яскравим і водночас звабливим образом.

Так, Анна активно дає поради по догляду за собою і не забуває ділитися з підписниками в Instagram сексуальними фото, демонструючи шикарну фігуру. Ось і на цей раз красуня запостила знімок, на якому вона стоїть в спортивному костюмі у стилі 80-х: яскраві кислотні кольори, пов'язка на голові, гетри, топ і латекс.

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"Як вам такий образ для заняття спортом? Яка перша асоціація з цим фото у вас виникла? У мене – фітнес-тренер 80-х", – прокоментувала кадр Анна.

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