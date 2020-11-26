Наталя Могилевська підкорила шанувальників ніжним образом у новій фотосесії

Популярна українська співачка Наталія Могилевська порадувала своїх підписників в Instagram свіжим знімком. з нової фотосесії і сильно здивувала шанувальників чином.

На фото Наталія Могилевська позує, сидячи на підлозі. Красуня одягла білі штани і молочний в'язаний джемпер. А доповнила вона такий образ модним взуттям – козаками. Волосся зірка розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж.

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"Ми користуємося розумом, щоб здаватися, а не серцем, щоб бути", – по-філософськи та загадково прокоментувала кадр Могилевська.

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