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Белла повертається: Стефані Маєр випустить новий роман з серії "Сутінок"

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Сутінки оповідатимуться від імені Едварда Каллена - фото 1
Сутінки оповідатимуться від імені Едварда Каллена

Автор серії романів "Сутінки" Стефані Маєр оголосила, що 4 серпня випустить роман "Midnight Sun" ("Сонце опівночі"). Фанати вампірської саги зможуть нарешті насолодитися історією з вуст головного героя.

У книзі Маєр перекаже події першого роману "Сутінки", що вийшов у 2005 році, але не від імені головної героїні саги Белли Свон, а від імені вампіра Едварда Каллена.

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У 2008 році незакінчену чернетку "Midnight Sun" нелегально опублікували в інтернеті. Тоді Стефані Маєр говорила, що в мережі з'явився лише фрагмент книги.

Нагадаємо, що з 2005 по 2008 роки Стефані Маєр випустила чотири романи із серії "Сутінки". Їх продали тиражем у понад 100 мільйонів екземплярів. Книги лягли в основу п'яти фільмів, які вийшли у 2008-2012 роках. Цікаво, що у 2013 році Стефані Маєр повідомила, що не писатиме продовження вампірської саги.

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Джерело: The Guardian
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