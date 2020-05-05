Белла повертається: Стефані Маєр випустить новий роман з серії "Сутінок"

Автор серії романів "Сутінки" Стефані Маєр оголосила, що 4 серпня випустить роман "Midnight Sun" ("Сонце опівночі"). Фанати вампірської саги зможуть нарешті насолодитися історією з вуст головного героя.

У книзі Маєр перекаже події першого роману "Сутінки", що вийшов у 2005 році, але не від імені головної героїні саги Белли Свон, а від імені вампіра Едварда Каллена.

Вам сподобається: Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз

У 2008 році незакінчену чернетку "Midnight Sun" нелегально опублікували в інтернеті. Тоді Стефані Маєр говорила, що в мережі з'явився лише фрагмент книги.

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG — Good Morning America (@GMA) May 4, 2020

Нагадаємо, що з 2005 по 2008 роки Стефані Маєр випустила чотири романи із серії "Сутінки". Їх продали тиражем у понад 100 мільйонів екземплярів. Книги лягли в основу п'яти фільмів, які вийшли у 2008-2012 роках. Цікаво, що у 2013 році Стефані Маєр повідомила, що не писатиме продовження вампірської саги.

Читайте також: Золота дзиґа 2020: стали відомі переможці української кінопремії