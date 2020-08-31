Різ Візерспун показала свою 20-річну копію

Шанувальники Різ Візерспун не раз відзначали, що актриса і її 20-річна дочка схожі як дві краплі води. І нове фото в Instagram зірки стало тому підтвердженням – на ньому юна Ава Філіп сидить за столом і мило усміхається в камеру.

44-річна голлівудська актриса Різ Візерспун виховує трьох дітей. Свого молодшого сина, семирічного Теннесі, вона народила від другого чоловіка Джима Тота, а двох старших, 20-річну Аву і 16-річного Дікона, від першого чоловіка, актора Раяна Філіпа.

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"Так, я знаю, що вона моя дитина, але я від неї просто фанатію", – написала Різ під знімком дочки.

По стопах своїх зіркових батьків Ава не пішла – її більше приваблює світ моди. Вона має прекрасне почуття стилю і навіть допомагала своїй мамі вибрати весільну сукню, коли та вдруге виходила заміж. Однак пов'язувати своє життя з фешн-індустрією дівчина не поспішає – освіту Ава вирішила отримувати у відомому Каліфорнійському університеті в Берклі. Як зізнавалася Різ, вона часто плакала в кімнаті дочки, коли та покинула рідну домівку і поїхала минулої осені в коледж.

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