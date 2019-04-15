Зірка Щоденників Вампіра зачарувала новою зйомкою

Популярна акторка Ніна Добрев, яка прославилась завдяки серіалу Щоденники вампіра, потішила фанатів новою фотосесією, у якій похизувалась стрункою фігурою.

30-річна канадська актриса болгарського походження Ніна Добрев не лише активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 17 мільйонів підписників. Там зірка ділиться не лише карами зі світських заходів, а й зі своїх звичайних буднів та зйомок. Варто додати, що Ніна приділяє вільний час танцям та гімнастиці, тому завжди у чудовій формі.

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Нещодавно красуня знялась для лайфстайл-журналу StoryAndRain. Яскраві кольори та соковиті образи підкреслили форми дівчини, викликавши справжній захват у шанувальників.

Більше фото на профілі видання:

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