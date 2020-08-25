Зірка "Щоденників вампіра" показала струнку фігуру і почуття гумору (фото)

Популярна акторка Ніна Добрев потішила фанатів сонячним фото на пляжі. Але навіть такий ефектний кадр у бікіні зірка не могла залишити без жарту.

31-річна канадська актриса болгарського походження Ніна Добрев не лише активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 20 мільйонів підписників. Там зірка ділиться не лише карами зі світських заходів, а й зі своїх звичайних буднів та зйомок. Варто додати, що Ніна приділяє вільний час танцям та гімнастиці, тому не дивно, що красуня завжди у чудовій формі.

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Нещодавно дівчина показала, як проходить її відпустка. Звісно ж, не обійшлось і без фото в купальнику та хвилинки гумору від акторки. "Хто сказав цій дамі, що вона може стояти на моєму стегні", – відзначила Добрев. Коментатори ж засипали красуню компліменти та оцінили фон.



Гортайте галерею:

Ловіть більше фото розкішної Ніни:

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