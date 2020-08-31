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Зірка "Щоденників Вампіра" показала фанатам сідниці
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Відома акторка Ніна Добрев, яка стала знаменитістю після виконання однієї з головних ролей у "Щоденниках Вампіра", обожнює тішити фанатів новими фото. Цього разу красуня показала струнку фігуру в бікіні.
31-річна канадська актриса болгарського походження Ніна Добрев не лише активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 20 мільйонів підписників. Там зірка ділиться не лише карами зі світських заходів, а й зі своїх звичайних буднів та зйомок. Відзначимо, що чудова форма у Ніни завдяки тому, що вона обожнює гімнастику і танці.
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Нещодавно акторка вирішила офіційно розпрощатись зі спекотним сезоном ідеальним літнім фото в купальнику біля басейну. "Всі хороші речі мають закінчуватись", – сумно зазначила Ніна, а от шанувальників підбадьорюють її компліментами щодо розкішної фігури.
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