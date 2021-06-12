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Зірка "Щоденників Вампіра" Ніна Добрев похизувалась гнучкістю у прозорій сукні

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Ніна Добрев захопила ідеальною формою - фото 1
Ніна Добрев захопила ідеальною формою / instagram.com/nina

Популярна акторка Ніна Добрев, яка підкорила серця мільйонів завдяки серіалу "Щоденників Вампіра", продемонструвала чудово форму у крихітній сукні. Ця дівчина не збирається відставати від юних зірок.

31-річна канадська актриса болгарського походження Ніна Добрев не лише активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 23 млн підписників. Там зірка ділиться не лише карами зі світських заходів, а й зі своїх звичайних буднів та зйомок. Відзначимо, що Ніна підтримує свою чудові фігуру завдяки танцям та гімнастиці.

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Це підтверджує і нове коротеньке відео від акторки, на якому вона показує свою гнучкість, високо закидаючи ногу. Додамо, що це має особливо ефектний вигляд через прозору чорну сукню, яку приміряла зірка.

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