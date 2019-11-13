Зірка "Щоденника Бріджит Джонс" Рене Зеллвегер вразила новими фото

Популярна американська акторка Рене Зеллвегер прикрасила обкладинку відомого журналу та дала інтерв'ю, у якому розповіла про своє ставлення до віку та повернення в кіно. Важко повірити, що зірці "Щоденника Бріджит Джонс" вже 50!

50-річна американська оскароносна акторка Рене Зеллвегер після тривалої перерви повернулась на екрани у серіал "Що якщо" та у біографічній стрічці "Джуді". До такої події зірка прикрасила новий випуск видання instyle. Вона також зізналась, що 50-річчя змушує її почуватись дитиною.

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"Я відчуваю енергію та сповнена захвату та хвилювання щодо того, що попереду. – зазначила акторка. – Це (старіння) не турбує мене, бо це неминуче. І мені більше подобається радіти кожному етапу життя, а не оплакувати минуле". І справді, важко повірити, що усміхненій красуні на знімках вже далеко не 20 і не 30.

Джерело всіх фото: InStyle

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