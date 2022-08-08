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Зірка "Шахрайок" Ребел Вілсон похизувалась стрункою фігурою в купальнику
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Популярна акторка Ребел Вілсон потішила прихильників новини фото, на яких складно не помітити ефектну фігуру білявки. Зірка, яка позбулась понад 30 кілограмів, захоплює своїм розкішним виглядом.
42-річна австралійська акторка, комікеса та режисерка Ребел Вісон відома ролями "пампушок" майже у всіх своїх фільмах: від "Холостячок" і до "Шахрайок". Але за останні кілька років зірка вирішила кардинально змінити своє життя та почала активніше піклуватись про своє здоров'я, тож їй вдалось позбутись близько 30 кілограмів та вдруге закохати в себе фанатів. Харизматична Ребел й так була улюбленицею публіки, а тепер викликає удвічі більше захвату. До того ж, акторка активно публікує знімки нової версії себе в інстаграмі, де у неї понад 11 мільйонів шанувальників.
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Влітку Вілсон вже встигла провести кілька днів у центрі відпочинку та оздоровлення в Австрії з неймовірним краєвидом на гори. Звісно ж, на цьому її сонячні канікули не завершились, тому фото у спортивному костюмі та в купальнику не змусили на себе довго чекати.
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