"Жінка-кішка" Геллі Беррі кардинально змінила образ – фото

Відома акторка Геллі Беррі вражає не лише своїм юним виглядом, а й любов'ю до кардинальних змін у зовнішності. Цього разу зірка "Жінки-кішки" похизувалась несподіваною та яскравою зачіскою.

55-річна американська акторка Геллі Беррі активно працює над собою та веде доволі чесний профіль в соцмережі Instagram. Там жінка ділиться порадами, реальними фото та мотивує фанатів, тому не дивно, що за нею стежать майже 8 мільйонів користувачів. Зірка не полюбляє використовувати фотошоп, а також радо змінює свій стиль, ще більше захоплюючи фанатів, пише Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно Геллі вирішила, що короткі кучері пора оновити, тож додала барв у своє життя у вигляді фіалкового кольору волосся. Дивлячись на свіжі знімки акторки, важко повірити, що їй більше, ніж 30 років. Тому не дивно, що фанати одразу ж засипали Беррі вподобайками та компліментами. А секрет зірки доволі простий: турбота про себе, регулярні фізичні навантаження, правильне харчування, а також медитація.

instagram.com/halleberry

instagram.com/halleberry

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