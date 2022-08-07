57-річна Елізабет Герлі в бікіні захопила новим відео

Елізабет Герлі одна з тих знаменитостей, які точно знають таємницю вічної молодості. Бо зі своїм розкішним виглядом вона може з легкістю змагатись з юними колегами. І свіже відео в купальнику це лише підтверджує!

57-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Герлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 2 мільйони прихильників. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу, передає Радіо MAXIMUM.

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Якщо раніше хтось і міг запідозрити Герлі у фотошопі, то її свіже відео є черговим доказом того, що модель і справді має неймовірний вигляд. Струнку фігуру та розкішні форми знаменитість підкреслила крихітним блакитним купальником. І навіть купання у холодній воді з непідробними емоціями не робить Елізабет менш чарівною. Тож не дивно, що ролик зібрав понад 135 тисяч вподобайок та кілька тисяч коментарів з компліментами.

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