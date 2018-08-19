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Рене Зеллвегер зніметься в соціальному триллері

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Netflix зніме серіал з участю Рене Зеллвегер - фото 1
Netflix зніме серіал з участю Рене Зеллвегер / CNBC

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про запуск свого майбутнього проекту за участю оскароносної актриси Рене Зеллвегер.

Новий серіал у жанрі соціального трилера буде називатися "Що / Якщо" від творця телесеріалу "Помста" Майка Келлі.

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Автори проекту досліджуватимуть хвильовий ефект того, що відбувається, коли пристойні люди роблять неприйнятні речі. У центрі кожного сезону буде окрема моральна історія, в якій одне доленосне рішення може змінити результат всього життя для персонажів.

Рене Зеллвегер братиме участь у зйомках соціального триллера - фото 270949
Рене Зеллвегер братиме участь у зйомках соціального триллера / gettyimages

Поки не повідомляється, чи буде серіал антологією, відомо тільки, що Рене Зеллвегер у першому сезоні зіграє героїню на Анну.

Виконавчими продюсерами будуть Роберт Земекіс ("Форрест Гамп", "Назад в майбутнє") і Джек Рапке ("Екіпаж").

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Джерело: hollywoodreporter
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