Серіал 90-х "Королівство" отримає продовження, яке зніматиме Ларс фон Трієр

Режисер, який створив такі кінострічки як "Антихрист" та "Меланхолія", зніматиме третій та фінальний сезон свого мінісеріалу "Королівство". Читайте далі та дізнайтеся усі деталі.

Серіал "Королівство", який знімав Ларс фон Трієр, виходив на телеекрани у 1990-ті. Після тривалої паузи, режисер планує завершити цей серіал третім сезоном.

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Це хоррор-шоу, яке розповідає про співробітників нейрохірургічного відділення лікарні Копенгагена. Пацієнти та лікарі виявляються в центрі незрозумілих подій і стикаються з надприродними явищами. Серед героїв шоу – спірітуалістка Сігрід, яка чує плач мертвої дівчини, нейрохірург Стіг Хелмер, який намагається уникнути відповідальності за невдалу операцію, і патолог Бондо з задатками божевільного вченого.

Другий сезон "Королівства" показали на данському телебаченні в 1997 році. Ларс фон Трієр написав сценарій продовження, але виробництво шоу скасували, і сюжетні лінії багатьох героїв залишилися незавершеними. Також з життя пішли актори, які виконували ключові ролі, – Ернст-Хуго Ярегорд (у ролі Стіг Хельмер) і Кірстен Рольффес (у ролі Сігрід Друссе).

У фінальному сезоні серіалу "Королівство. Вихід" буде п'ять епізодів, що розповідають про долю знайомих персонажів і нових дійових осіб. Сценарій проєкту Ларс фон Трієр написав спільно з Нільсом Верселя. Режисер самостійно зніме всі епізоди, а дистрибуцією шоу займеться компанія TrustNordisk. Прем'єра третього сезону запланована на 2022 рік. Це буде перший проєкт Ларса фон Трієра з часів виходу фільму "Будинок, який побудував Джек" у 2018 році.

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