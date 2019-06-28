Зірка серіалу Школа розбурхала мережу оголеним знімком

Зірка популярного українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли похизувалася витонченою фігурою у спідній білизні.

Так, на новому фото спокуслива актриса Ліза Василенко позує в чорному бікіні і короткій сорочці, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру.

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Знімком красуня вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її "стройняшкою".

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