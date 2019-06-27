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Нейромережу навчили "роздягати" жінок на фотографіях: результати вражають

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Нейромережа оголятиме жінок на фото - фото 1
Нейромережа оголятиме жінок на фото

У мережі з'явилася програма, яка стирає з фотографій жінок одяг, "представляючи" їх повністю оголеними. Звичайно ж, результат поки не вражає та й ідея, відверто, не нова.

Додаток отримав назву DeepNude, і працює тільки на жінках. Спеціальний алгоритм аналізує вихідне зображення, а потім перемальовує тіло, зображуючи груди і вульву. Якщо в програму помістити фото чоловіка, з ним проведуть точно таку ж операцію.

І ще: Adobe навчила нейромережу розпізнавати портрети, які були відредаговані в Photoshop

Нейромережа відкрита для користувачів і поширюється на власному сайті: там же можна запустити демоверсію з двома моделями, а також безкоштовно завантажити програму на Linux або Windows. За 50 доларів розробник пропонує прибрати "водяний знак", який з'являється на всіх результатах у безкоштовній версії. Сама програма займає 150 мегабайтів, але додатково користувачеві доведеться завантажити ще два гігабайти даних.

Нейромережу навчили 'роздягати' жінок на фотографіях: результати вражають - фото 336865Нейромережу навчили 'роздягати' жінок на фотографіях: результати вражають - фото 336864

Як пише розробник програми, завантажування додаткових даних робить програму безпечнішою: так їй не доведеться зв'язуватися з інтернетом, ризикуючи передати фотографії користувача.

Видання Vice протестувало нейромережу на кількох прикладах: від легких, де дівчата стоять навпроти камери та дивляться в об'єктив, до складних – де на фото зображені жіночі персонажі з мультфільмів. З останнім, судячи з усього, краще не експериментувати перед сном.

Нейромережу навчили 'роздягати' жінок на фотографіях: результати вражають - фото 336860

Анонімний розробник ПЗ, який представився як Альберто, зв'язався з виданням. Він повідомив, що DeepNude заснований на алгоритмі pix2pix і десяти тисячах оголених фото. Свій експеримент він провів саме на жінках, "адже їх фото в інтернеті знайти легше", але все одно Альберто сподівається створити аналог і для чоловіків.

Нейромережу навчили 'роздягати' жінок на фотографіях: результати вражають - фото 336863
Нейромережу навчили 'роздягати' жінок на фотографіях: результати вражають - фото 336862
Нейромережу навчили 'роздягати' жінок на фотографіях: результати вражають - фото 336861

Причина, через яку Альберто створив програму проста – він хотів виконати дитячу мрію. Цей проект – кивок у бік реклами шістдесятих, які пропонували купити спеціальні окуляри, крізь які буцімто можна бачити людей без одягу. За його словами, він не створив нічого революційного, адже схожого ефекту може досягти будь-яка людина, подивившись кілька уроків з роботи за редактором Photoshop.

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Джерело: Vice
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