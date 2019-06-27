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Настя Каменських шокувала фанатів екстремальним декольте: гаряче фото
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Популярна українська співачка, новоспечена дружина репера Потапа і суддя шоу Х-Фактор Настя Каменських показала пікантне фото зі зйомок першого випуску співочого шоу. Шанувальники були вражені неймовірним декольте красуні.
На своїй сторінці в Instagram артистка Настя Каменських опублікувала сміливий знімок, на якому вона стоїть за суддівським столом у відвертій сукні з вражаючим декольте. При цьому зірка прийняла спокусливу позу, яка вигідно підкреслила пишні форми співачки.
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Так, у кадрі Настя нахилилася вперед, виставивши крупним планом груди прямо в об'єктив. Підписники красуні в Instagram були вражені від пікантного фото, засипавши співачку компліментами.
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