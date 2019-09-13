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Серіал Кріпосна Міс Україна

Зірка серіалу Школа Ліза Василенко показала голе фото у пікантній позі

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Ліза Василенко - фото 1
Ліза Василенко / instagram

Не так давно на телеканалі 1+1 завершився серіал "Школа", який набув нечуваної популярності. Увага фанатів й далі прикута до зіркової "школярки" Лізи Василенко, яка черговий раз нагадала про себе, опублікувавши у своєму Instagram досить відверті фотографії.

Так, Ліза Василенко поділилася з шанувальниками новим пікантним знімком, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позує в одних трусах і піджаку на голе тіло, який злегка прикрив її оголені груди.

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"Ох, привіт", – коротко прокоментувала кадр Ліза. Шанувальники дуже бурхливо відреагували на опублікований знімок, при цьому частина з них розкритикували юну зірку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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