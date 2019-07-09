Леся Нікітюк в купальнику відповіла на критику фігури (фото)

Популярна українська зірка Леся Нікітюк креативно відповіла хейтерам на закиди про її фігуру. Білявка у купальнику доволі весело відреагувала на негатив.

31-річна українська ведуча Леся Нікітюк постійно у центрі уваги мережі, адже доволі активно з'являється та телебаченні, а також веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за леді Ле стежать понад 2,9 млн підписників, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Нещодавно Лесю засипали негативними коментарями щодо її форм, тому ведуча вирішила не ігнорувати думки читачів, а відповісти на них.

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"47-й купальник! Я їх обожнюю! А з приводу своєї фігури – я її теж обожнюю, хтось скаже, що в мене живіт не прокачаний – мені пофіг. Я багато працюю і після танців зовсім не займаюсь спортом – немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато...не завжди тільки воду. Любіть себе такими, якими ви є!", – наголосила Нікітюк, показавши нове фото в бікіні зі зміїним принтом.

instagram.com/lesia_nikituk

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