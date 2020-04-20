Гаряча Ірина Морозюк блиснула голим тілом: відео

Знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина активно веде власну Instagram-сторінку.

Так, цього разу молода матуся оприлюднила відео, на якому вона еротично та водночас дуже повільно роздягається на камеру, щоправда, робить вона це так, аби було видно лише її тінь на стіні.

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Окрім цього, в дописі під роликом Морозюк розповіла про свою дієту і те, як їй вдалося зберегти свою фігуру після народження дитини.

"Я тренувалася дуже багато! Близько 2 години, щодня і їла суху курячу грудку та іншу х@рню! Було дуже тяжко, а результати радували не сильно… Збився сон, постійний стрес і бажання зжерти все на своєму шляху. За кожен зайвий грам я себе ненавиділа... і так до самої вагітності. У перший день, коли я дізналася що чекаю дитину, подалася до крайніх заходів! Макарони заїдала хлібом...", – описала вона свою "важку" дієту до пологів.

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