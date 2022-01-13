Ідеальні для зими: Xiaomi представила розумні кросівки з підігрівом

Каталог продукції Xiaomi поповнив оригінальний товар. Мовиться про кросівки із системою інтелектуального обігріву та функцією управління зі смартфона.

Зовні вони практично не відрізняються від звичайного взуття. При цьому можуть зробити прогулянку в погану погоду значно комфортнішою, пише видання El Espanol.

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За виробництво новинки відповідає популярний у Китаї бренд Freetie, продукція якого широко представлена ​​на краудфандинговому майданчику Youpin, що належить Xiaomi. У підошви кросівок інтегровані гнучкі нагрівальні пластини з графеновими елементами та вбудовані акумулятори на 3000 мАг кожен.

Увімкнення підігріву здійснюється за допомогою спеціальної кнопки. Одноразове натискання активує функцію на 30 хвилин, а подвійне – забезпечує її безперервну роботу до розряду АКБ, поповнення місткості яких проводиться через порти USB Type-C. Змінити максимальну температуру (за замовчуванням 43 °C) можна у мобільному додатку.

Новинка під назвою Xiaomi Freetie Graphene уже доступна для замовлення на AliExpress за ціною $175 без урахування різноманітних знижок.

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