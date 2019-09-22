Зірка серіалу Кріпосна Катерина знялася повністю оголеною (18+)

В кінці 24 серії 2 сезону популярного українського серіалу "Кріпосна" Андрій Жадан сватає Катю, і через 2 місяці після того, як він звільнив всіх селян Червінського вони повинні повінчатися. В одні з цих сцен Катерина Ковальчук засвітилася абсолютно голою. Гарячі кадри стали популярними в мережі.

Сценаристи постаралися наблизити до оригінального сватання та підготовку нареченої, так що в сцені перед самим вінчанням гола Катерина сидить в дерев'яній балії, навколо горять свічки і поруч дівчини в ошатних костюмах допомагають їй митися й одягатися в білі весільні сукні. Традиційний обряд супроводжується піснями і плачем подруг.

І ще: Кріпосна 2: у мережі опублікували корисні підказки до серіалу

У цій сцені дівчина знялася повністю оголеною. Її спокуслива фігура дуже порадувала шанувальників серіалу.

Відзначимо, що після того, як Катерина Ковальчук зіграла Катю Косач у серіалі "Кріпосна", нею дуже зацікавилися в Польщі і Лос-Анджелесі, і після зйомок її запросили для зйомок в США.

Читайте також: Серіал Кріпосна 3 сезон: чи буде продовження популярної драми СТБ