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Серіал Кріпосна Динамо Ліга Європи

Кріпосна 2: у мережі опублікували корисні підказки до серіалу

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Кріпосна 2 - фото 1
Кріпосна 2 / instagram

До фіналу другого сезону українського серіалу "Кріпосна" автори зробили глядачам ще один несподіваний подарунок і опублікували в мережі "карту стосунків", яка ілюструє всі зв'язки між головними героями.

Так, на офіційній сторінці каналу СТБ в Instagram з'явилася схема, на якій зображені головні персонажі захоплюючої костюмованої драми, пов'язані різними типами відносин: заміжжям, закоханістю і спорідненістю. Зберігайте собі корисну шпаргалку, щоб згадати найважливіші моменти перед наступним сезоном.

До слова: Серіал Кріпосна 3 сезон: чи буде продовження популярної драми СТБ

Зйомки костюмованої серіальної історії почалися у 2017 році і проходили на території України. Щоб максимально передати атмосферу тих часів, творці серіалу працювали на масштабних локаціях (Києво-Печерська лавра, музей в Пирогово та Національний заповідник "Качанівка") та повністю відмовилися від використання штучних декорацій.

Цікаві факти:

  • Серіал створювався 13 місяців, 246 змін, 2065 сцен;
  • Події в серіалі зачіпають всі пори року, тому зйомки йшли без перерви нон-стоп.
  • Найхолодніша температура при зйомці становила –27 градусів, а найспекотніше було при температурі +34.

Дивіться також: Кріпосна 2 сезон 23, 24 серія: дивитись онлайн шокуючий фінал серіалу СТБ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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