Серіал Кріпосна 3 сезон: чи буде продовження популярної драми СТБ

Серіал Кріпосна 2 сезон завершився. 19 вересня 2019 нам показали фінальні серії костюмованої драми, тож фанатів стрічки цікавить, чи буде продовження телеісторії. Дізнайтеся, чи буде 3 сезон улюбленої стрічки!

2 сезон серіалу Кріпосна завершився на тривожній ноті. Здавалося б, усе налагодилось: Ніколя з Оленою, Орися з Назаром, Галя з Панасом, і, головне, Катя Вербицька теж знайшла своє щастя.

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Обранець дівчини Андрій Жадан не просто визволив її з лещат Григорія Червінського та його "братів" на чолі з Лукою, а ще й врятував її з неволі. Колишній кріпак викупив на аукціоні увесь маєток Червінських та подарував свободу разом із землею усім його підданим. При цьому, Андрій Андрійович освідчився Каті, а та радо погодилась.

Катя виходить заміж

Два місяці Червінка готувалась до довгоочікуваного дня весілля. Наречені дотримались усіх традицій, але під час вінчання в церкві обручка Каті впала на підлогу... Мама вбитого Олексія Косача одразу зрозуміла тривожний знак, однак решту гостей були впевнені: після стількох страждань ніщо вже не зруйнує щастя Кіті.

Андрій і Катя

Коли вийде продовження серіалу Кріпосна 3 сезон

На жаль, вони помилялись. Молодята вже виходили з храму, аж раптом двері відчинились. Невідомий вершник моментально встромив ніж у серце Андрія Жадана. Розгублена Катя підхопила коханого на руки ... і 2 сезон завершився! Творці серіалу одразу оголосили, що це ще не кінець, а історія кріпосної Катерини Вербицької отримає продовження. Отож, 3 сезон драми буде.

Нові серії вийдуть уже навесні 2019 року.

Чоловіка Каті поранили, можливо, смертельно

При цьому невідомо, чи зможе виконавиця головної ролі Катерина Ковальчук зіграти в продовженні Кріпосної. Зараз акторка активно будує кар'єру в США та мріє працювати в Голлівуді. Сподіваємось, що дівчина таки повернеться для зйомок у 3 сезоні.

До слова, у мережі з'явилась інформація, що наступний сезон серіалу можуть знімати не лише в Україні, а й у Польщі, де Кріпосна спричинила справжній фурор. Відомо, що керівництво тамтешнього каналу TVP вже веде переговори з каналом СТБ про копродукцію нових епізодів "Zniewolona".

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