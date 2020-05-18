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Зірка серіалу Клон звела з розуму мережу природною красою

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Джованна Антонеллі - фото 1
Джованна Антонеллі / instagram

Актриса Джованна Антонеллі вразила природною красою. Шанувальники у захваті!

Джованна Антонеллі – бразильська акторка театру і кіно, співачка, телеведуча і продюсерка.

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Сьогодні актрису знають завдяки телесеріалам, які транслювалися в різних країнах світу. Джованна – зірка серіалів "Клон" і "Тропіканка". Зірка активний користувач Instagram, де часто радує фанатів яскравими публікаціями з життя.

Так, нещодавно 44-річна красуня показала милий кадр, на якому з'явилася в спокусливому образі. Як видно, Джованна відображена на світлому фоні у профіль, на ній витончена біла блузка, яка красиво оголила плечі. Однією рукою акторка недбало тримає волосся, на її обличчі легкий макіяж, а у вухах масивні сережки, вона не дивиться в камеру. Захоплені шанувальники почали активно обговорювати публікацію зоряної красуні, засипаючи компліментами в коментарях, відзначаючи її неймовірну природну красу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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