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Зірка серіалу Клон показала інтимне фото у мережі

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Джованна Антонеллі - фото 1
Джованна Антонеллі / instagram

Акторка Джованна Антонеллі зачарувала фанатів новим фото в соцмережі. Шанувальники у захваті від красуні!

Джованна Антонеллі – бразильська актриса театру і кіно, співачка, телеведуча і продюсер. Актрису знають завдяки телесеріалам, вона зірка серіалів "Клон" і "Тропіканка". Красуня також активний користувач Instagram, де часто радує фанатів яскравими публікаціями з життя.

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Так, нещодавно 44-річна зірка показала красивий чорно-білий кадр, який був зроблений на пляжі. Перед камерою Джованна з'явилася в білій сорочці на голе тіло, яку ще й розстебнула на грудях, демонструючи оригінальну прикрасу. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу, вона млосно дивиться в об'єктив.

Фани в захваті від нового фото зірки, її засипають компліментами в коментарях, багато відзначили, що Джованна виглядає дуже молодо і красиво, деякі жартують з приводу еліксиру молодості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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