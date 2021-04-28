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Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у зухвалому міні у фотосесії для глянцю

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Актриса Аня Тейлор-Джой - фото 1
Актриса Аня Тейлор-Джой / instagram

Американська актриса та модель Аня Тейлор-Джой, яка стала ще популярнішою за роллю Бет Хармон у серіалі "Ферзевий гамбіт", постала на обкладинці Elle, американської версії глянцю.

Знімки дівчини у різних образах опублікувала редакція журналу в Instagram. Так, спочатку Аня Тейлор-Джой позувала у діловому вбранні: сукня прямого крою у дрібну клітинку. Яскравий образ був доповнений виразним макіяжем очей, а також бездоганною укладкою.

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Другий лук складався з рожевої сукні з пишною спідницею і корсетом. Завершували сміливий наряд колготки в сітку і класичні туфлі на середньому підборі.

Крім того, в своєму інтерв'ю виданню актриса зізналася, що не виключає другого сезону популярного серіалу: "Було б нерозумно з мого боку сказати: "Другого сезону ніколи не буде", а потім мені вже 40, а Скотт такий каже:" Ей, як справи? Ти хочеш повернутися".

Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у зухвалому міні у фотосесії для глянцю - фото 457312
Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у зухвалому міні у фотосесії для глянцю - фото 457313
Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у зухвалому міні у фотосесії для глянцю - фото 457311
Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у зухвалому міні у фотосесії для глянцю - фото 457314

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