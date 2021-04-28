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Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
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28 квітня Пенелопа Крус відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 47 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Пенелопою Крус.
355
- Назва в оригіналі: 355
- Жанр: екшен-трилер
- Рік: 2022
- Країна: США
- Режисер: Саймон Кінберг
- Акторський склад: Пенелопа Крус, Джессіка Честейн, Фань Бінбін, Люпіта Ніонго, Діане Крюгер, Себастіан Стен, Едгар Рамірес
- Тривалість: ? хв
Сюжет. Коли надсекретна зброя потрапляє у руки найманців, агенту ЦРУ "Мейсон" потрібно об'єднати зусилля з суперницею німецької агентури Марі, колишнею Союзницею і передовим комп'ютерним спеціалістом MI6 Хадіджею та досвідченою колумбійською психологинею Грасіелою у смертоносній, шаленій місії. Таємнича жінка Лін Мі Шен відстежує кожен їхній крок.
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Афера в Маямі
- Назва в оригіналі: Wasp Network
- Жанр: шпигунський фільм
- Рік: 2019
- Країна: Франція, Бразилія, Іспанія, Бельгія
- Режисер: Олів'є Ассаяс
- Акторський склад: Пенелопа Крус, Едгар Рамірес, Вагнер Моура, Гаель Гарсіа Берналь, Вірамонтес, Ана де Армас, Леонардо Сбаралья, Нолан Герра Фернандес, Осдеймі Пастрана Міранда, Тоні Плану
- Тривалість: 123 хв
Сюжет. Історія ґрунтується на правдивій та захопливій історії: кубинські шпигуни проникали в групи вигнанців у 1990-х роках, щоб зупинити тероризм проти острова, але за велику особисту ціну. У Гавані на початку 1990-х льотчик Рене Гонсалес залишає свою дружину Ольгу і дочка Ірму на Кубі, щоб почати нове життя в Сполучених Штатах. Він таємно вилітає в Маямі на викраденому літаку. Незабаром Гонсалес приєднується до групи кубинських вигнанців і супротивників Кастро, які діють у Флориді проти кубинського уряду за допомогою військових операцій, а також прагнуть зруйнувати кубинську туристичну індустрію.
Біль та слава
- Назва в оригіналі: Dolor y gloria
- Жанр: драма
- Рік: 2019
- Країна: Іспанія
- Режисер: Педро Альмодовар
- Акторський склад: Пенелопа Крус, Антоніо Бандерас
- Тривалість: 113 хв
Сюжет. Перед глядачами постає історія про низку зустрічей Сальвадора Малло, кінорежисера, який занепав. Деякі з них реальні, інші виринають у пам'яті: його дитинство в 60-х, коли він емігрував з батьками до Патерна, місто у Валенсії у пошуках процвітання, його перше бажання, перше доросле кохання вже в Мадриді у 80-х, біль, розрив цієї любові, коли вона була ще живою і пульсувала, писати як єдину терапію, щоб забути незабутнє, раннє відкриття кіно і порожнечі, незмірну порожнечу перед неможливістю продовжувати знімати. Фільм розповідає про творіння, труднощі відокремлення його від власного життя та пристрасті, які надають йому сенсу та надії. Відновлюючи своє минуле, Сальвадор знаходить нагальну потребу розповісти про все, і в цій потребі він також знаходить свій порятунок.
Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів
- Назва в оригіналі: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
- Жанр: телесеріал
- Рік: 2018
- Країна: США
- Акторський склад: Пенелопа Крус, Едгар Рамірес, Даррен Крісс, Рікі Мартін
- Тривалість: 9 серій
Сюжет. Він хотів бути знаменитим, тому він убив людину. Цей сезон досліджує вбивство дизайнера Джанні Версаче серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Ендрю марив розкішним життям і робив усе, щоб отримати бажане. Проте він був далеким він багатого світу й цей світ не завжди його приймав. Ендрю затаїв образу й вирішив помститися.
Усі знають
- Назва в оригіналі: Todos Lo Saben
- Жанр: психологічний трилер
- Рік: 2018
- Країна: Іспанія, Франція, Італія
- Режисер: Асгар Фархаді
- Акторський склад: Пенелопа Крус, Хав'єр Бардем
- Тривалість: 109 хв
Сюжет слідкує за Лорою під час подорожі з Аргентини до її маленького рідного міста в Іспанії на весілля сестри, приводячи з цього приводу двох її дітей. На тлі радісного возз'єднання та гулянь виховується старша дочка. У наступні напружені дні різне напруження в сім'ї та громаді з'являється та відкриваються глибоко приховані таємниці.
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