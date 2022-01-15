"Натуральна красуня": Дженніфер Еністон показала селфі без макіяжу

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон вирішила показати користувачам, як виглядає вранці. І вразила останніх наповал!

Так, на фотографії, яка була, схоже, зроблена вдома у Дженніфер, знаменитість постала в рушнику, прикривши їм оголене тіло. При цьому Еністон позувала без грама макіяжу, продемонструвавши природну красу.

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Знаменитість сфотографувала себе з розпатланим волоссям і без косметики. Публікація вже набрала понад 3,2 мільйона лайків. Цікаво, що Дженніфер Еністон не робить пластичні операції, виступаючи за природне старіння. Щобільше, 52-річна актриса не боїться з'являтися на публіці без косметики, за що її люблять мільйони фанатів.

У коментарях фоловери написали низку компліментів щодо природної краси Еністон.

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