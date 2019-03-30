Зірка реаліті-шоу зваблює екстремально глибоким декольте

Популярна модель та зірка Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень через свої форми та вибір одягу. Зацініть її нове вбрання!

Американська модель, власниця бренду косметики, учасниця та зірка реаліті-шоу про сімейство Кардашян Кайлі Дженнер не поступається своїй сестрі Кім у скандальних ситуаціях. Нещодавно в мережі Instagram з'явилися нові фотографії, на яких дівчина одягнена в дуже відверте вбрання.

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Кайлі часто робить відверті зйомки в екстравагантному одязі. Нещодавнє фото Дженнер це підтверджує. Вона обрала легку білу сукню, яка просвічується, й демонструє усі вигини моделі. Також ця сукня має дуже глибоке декольте й повністю оголює груди дівчини, тому Кайлі одягнула білий топ.

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