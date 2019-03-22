Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Відома модель зваблює мережу гарячими фото (18+)

  • 108
Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер виклала в мережу спокусливі фото й опинилась у центрі обговорювань її вбрання. Пікантно чи вульгарно?

21-річна американка – модель, учасниця реаліті-шоу про родину Кардашян, власниця бренду косметики – Кайлі Дженнер знову розбурхала мережу. Вона веде акаунт в соцмережі Instagram. Там понад 129 мільйонів підписників, з якими дівчини ділиться фотографіями.

І ще: Відома модель здивувала прозорою сукнею (18+)

Таку популярність їй принесла не лише її публічність та кар'єра, а також те, що вона стала ідеалом серед молоді, своєрідною поп-дівою. Чимало дівчат рівняються на неї та вважають її зовнішність та тіло еталоном. Нещодавні фото Дженнер схвилювали мережу своєю відвертістю.

До теми: Всесвітньо відома топ-модель змінила стать: як вона виглядає зараз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1454
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4324
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2071
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз