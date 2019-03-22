Відома модель зваблює мережу гарячими фото (18+)

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер виклала в мережу спокусливі фото й опинилась у центрі обговорювань її вбрання. Пікантно чи вульгарно?

21-річна американка – модель, учасниця реаліті-шоу про родину Кардашян, власниця бренду косметики – Кайлі Дженнер знову розбурхала мережу. Вона веде акаунт в соцмережі Instagram. Там понад 129 мільйонів підписників, з якими дівчини ділиться фотографіями.

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Таку популярність їй принесла не лише її публічність та кар'єра, а також те, що вона стала ідеалом серед молоді, своєрідною поп-дівою. Чимало дівчат рівняються на неї та вважають її зовнішність та тіло еталоном. Нещодавні фото Дженнер схвилювали мережу своєю відвертістю.

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