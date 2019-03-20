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Відома модель здивувала прозорою сукнею (18+)

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Кайлі Дженнер обговорюють в мережі - фото 1
Кайлі Дженнер обговорюють в мережі

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорювань через дивне вбрання, крізь яке можна побачити білизну. Новий модний тренд чи несподіванка?

21-річна американська модель та учасниця шоу про родину Кардашян Кайлі Дженнер веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї більш як 129 мільйонів підписників. Таку популярність дівчині принесла не лише її публічність, а й те, що вона стала своєрідним ідолом серед молоді. Чимало юних жінок рівняються на неї та вважають еталоном.

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Однак це не заважає Кайлі інколи повторювати дії своєї старшої сестри Кім Кардашян та робити відверті зйомки в екстравагантному вбранні. Нещодавнє фото Дженнер це підтверджує, адже вона обрала коротку білу сукню, яка просвічується, демонструючи яскраву білизну моделі. Такий тренд не всім припав до душі, адже користувачі наголосили, що такий образ навряд чи можна приміряти у реальному житті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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