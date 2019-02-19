Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Зірка реаліті-шоу зганьбилась через невдалий фотошоп

  • 93
Хлої Кардашян зганьбилась через фігуру - фото 1
Хлої Кардашян зганьбилась через фігуру

Популярна модель та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян опинилась у центрі обговорень через не надто вдалий фотошоп. Жінка не помітила, що не всюди "скоригувала" фігуру.

34-річна американська модель Хлої Кардашян не поступається своїй сестрі Кім у любов до демонстрації пишних форм. Хоч у білявки і менше підписників в соцмережі Instagram, а саме 86 мільйонів, однак вона все одно активно ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

І ще: Власниця найвідоміших сідниць розбурхала мережу ранковим селфі

Один з дописів зі світлиною з недавньої фотосесії викликав шквал обговорення серед фанатів. А все тому, що Хлої вирішила зменшити свою талію і живіт, але не розрахувала, що на фото помітне і віддзеркалення. Після кількох сотень глузливих коментарів жінка видалила знімок, але в соцмережах вже розійшлось порівняння кадрів.

instagram.com/fakegirlsfvckya - фото 308652
instagram.com/fakegirlsfvckya

Читайте також: Гола Кара Делевінь розбурхала мережу в новому рекламному ролику (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1836
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз