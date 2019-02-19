Зірка реаліті-шоу зганьбилась через невдалий фотошоп

Популярна модель та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян опинилась у центрі обговорень через не надто вдалий фотошоп. Жінка не помітила, що не всюди "скоригувала" фігуру.

34-річна американська модель Хлої Кардашян не поступається своїй сестрі Кім у любов до демонстрації пишних форм. Хоч у білявки і менше підписників в соцмережі Instagram, а саме 86 мільйонів, однак вона все одно активно ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Один з дописів зі світлиною з недавньої фотосесії викликав шквал обговорення серед фанатів. А все тому, що Хлої вирішила зменшити свою талію і живіт, але не розрахувала, що на фото помітне і віддзеркалення. Після кількох сотень глузливих коментарів жінка видалила знімок, але в соцмережах вже розійшлось порівняння кадрів.

instagram.com/fakegirlsfvckya

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