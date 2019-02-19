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Власниця найвідоміших сідниць розбурхала мережу ранковим селфі

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Кім Кардашян розкритикували через ранкове фото - фото 1
Кім Кардашян розкритикували через ранкове фото / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян здивувала фанатів ранковим фото у дзеркалі, на якому позує у доволі дивному положенні. Володарка найпопулярніших сідниць вкотре змусила користувачів дискутувати, красиво це чи ні.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян майже постійно потрапляє у центр обговорень через свою любов демонструвати пишні форми та обирати доволі незвичайні образи. Сумнівна постать зірки, яку багато людей вважають своєрідним ідолом, має понад 127 мільйонів підписників.

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І це не дивно, адже дружина Каньє Веста майже щодня ділиться кадрами зі свого життя або зйомок. Нещодавно Кім вирішила згадати популярну моду на селфі у дзеркалі та опублікувала знімок у гардеробній з "губками пю" і лише у майці. Не всім припала до душі нова світлина, адже чимало користувачів назвало її вульгарною і не естетичною.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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